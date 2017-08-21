Başbakan Yıldırım, Suriye ve Irak'ta 4 bin 600 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

2017-08-21 13:35 | www.trend.az | 0

Başbakan Binali Yıldırım, Singapur'da Türkiye- Singapur İş Formu ve bir konferansta konuştu. Türkiye'de pek çok iş fırsatı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Türkiye ile Singapur arasında çok büyük fırsatlar var. Türkiye son 15 yılda epey kademe kaydetti. Bizim bunu aynı şekilde sürdürmemiz lazım. Pek çok iş alanı var. Bunları Singapurlu iş adamları Türk iş adamlarıyla gerçekleştirebilirler" dedi.

İş formunda yatırımcıları Türkiye'ye çağıran ve Türkiye'nin Uzakdoğu'ya Singapur üzerinden ulaşacağını açıklayan Yıldırım'ın şunları söyledi;

"Suriye'de Irak'ta ömür boyu bu karışıklık devam edecek değil. Oradaki yaraların sarılması, oradaki insanların geleceğe hazırlanması büyük gayretler gerektiriyor. Singapur güçlü finans kaynağına sahip.Türk mütehahitleri Çin'den sonra geliyor. Tecrübe yetişmiş iş gücü finansal imkanlarla bir araya gelince çok güzel işler başarılabilir. Türkiye'nin dünya çapında gelişmiş bir hava yolu var. Dünyanın 236 noktasına direkt uçuklarımız var. Singapurla direkt uçulşarımız var. Yeni havaalanı açıldığında bu daha da artacak..Uzakdoğu'ya Singapur üzerinden ulaşacağız. Ortadoğu'ya da Türkiye ile ulaşılacak. Singapur'la birbirimize benzer özelliklerimiz var. Bunu bir sinerjiye ve katma değere dönüştürme şansımız var. İş adamlarımız için güven ve öngörülebilirlik gerekiyor. Türkiye'ye geçtiğimiz sene demokrasiyi yok etmek, Cumhurbaşkanı ve hükümeti yok etmek için bir girişim başlattı. Ancak vatanını seven Türk milleti bunu defetti. Biz o günden sonra dostlarımızı tanıdık. Singapur gerçek dostlarımızdan biriydi. Dışişleri Bakanı hemen Türkiye'ye geldi. Bunun için de teşekkür ediyorum. Geçen yıl bu darbe girişimine rağmen yüzde 2.9 büyüme sağladık. Bu yıl yüzde 7 civarı bir büyüme öngörüyoruz.

'EN İSTİKRARLI ÜLKE TÜRKİYE OLACAK...'

Bundan sonraki gelecek 10 yıllarda en istikrarlı ülke Türkiye olacak. Biz bir anayasa değişikliği yaptık. Okumadan bilgisi olmadan bilgisi olmadan ilgisi olanlar oldu. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Demokrasi dışı girişimler ülkemizde yaşanmasın diye yaptık."

4 BİN 600 DEAŞ'LI TERÖRİST ETKİSZİ HALE GETİRLİDİ

Düzenlenen bir konferansta konuşan Başbakan Yıldırım, suriye ve Irak'ta 4 bin 600 DEAŞ'lı teröristin etkiszi hale getirldiğini açıkladı. Başbakan Yıldırı şöyle devam etti: "Asya, Afrika ve diğer bölgeler Türkiye'nin dış politikasında önemli bir yeri vardır. ASEAN üyeleri ile ticaretimiz 6 kat, Çin, Japonya ve diğer ülkelerle 9 kat artmıştır. AB, Türkiye için stratejik bir hedef olmayı sürdürüyor. AB ile Gümrük Birliği içinde olan tek ülkeyiz. AB ile ticaretimiz yaklaşık 146 milyar dolar seviyesindedir. Gümrük Birliğini günceleyerek ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz. Türkiye, NATO'nun da en önemli ülkelerinden biridir.

Türkiye siyasi diyaloğun en üst seviyede sürdürülmesi için çalışıyor. Bu çerçevede Yüksek Düzeyli İşbirliği mekanizmasını devreye soktuk. Bu mekanizmayı 19 ülke ile yürülüğe soktuk. Bu mekanizma sonrası ülkelerle ticaretimiz artmıştır. Komşu ülkelerle ticaretimiz 2002'den bu yana 4,5 kat artmıştır. Singapur ile serbest ticaret anlaşmasının bütün aşamaları tamamlanmış ve kısa süre içerisinde yürürlüğe girecektir.Bu noktada elimizin boş gelmediğimizi dikkatlerinize sunuyoruz."