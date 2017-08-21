Автобус с туристами перевернулся в Анталье

2017-08-21 13:37 | www.apa.az | 4

Автобус с 26 туристами попал в аварию в турецкой провинции Анталья.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Лента.ру», инцидент произошел в понедельник, 21 августа. Отдыхающих везли из города Анталья в населенный пункт Кемер. При выезде из тоннеля на скользкой из-за дождя трассе водитель потерял управление. В результате автобус перевернулся.

Уточняется, что травмы получили около 20 человек. Раненые путешественники были доставлены в местные больницы. Об их состоянии ничего не известно. Отмечается, что среди пострадавших есть как граждане Турецкой Республики, так и иностранные туристы.

Напомним, в конце июля автобус с отдыхающими попал в ДТП на юге Турции, пострадали 26 человек.