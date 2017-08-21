США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России

2017-08-21 12:57 | www.oxu.az | 2

США с 23 августа этого года приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в американском посольстве.

«В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в России, начиная с 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что с 1 сентября 2017 года процедура эта будет возобновлена в Москве. В других регионах страны она останется приостановленной на неопределенный срок.

Н.О.