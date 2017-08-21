Азербайджанский маг погиб в ДТП – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-21 13:00 | www.oxu.az | 2

В Исмаиллинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на участке дороги Муганлы-Исмаиллы, проходящем через территорию села Талыстан.

У находящегося в движении автомобиля марки «ВАЗ-2106» прокололась шина и водитель, остановив проезжавший мимо автомобиль марки «ВАЗ-2107», попросил его водителя помочь сменить колесо. Из-за неосторожности водителя «ВАЗ-2107», жителя поселка Джорат города Сумгайыт Мустафаева Халида Рауф оглу, он был сбит двигавшимся по дороге грузовым автомобилем марки Ford.

Халид Мустафаев был доставлен в Центральную клиническую больницу Исмаиллинского района с тяжелой черепно-мозговой травмой и различными переломами и ушибами. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

По факту ведется расследование в отделе следствия и дознания Главного управления государственной дорожной полиции.

Отметим, что Халид Мустафаев был известным в стране магом и иллюзионистом.

А.С.

