Президент Ильхам Алиев принял бывших глав государств и правительств, участвующих в Глобальном форуме молодых лидеров

2017-08-21 13:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию Международного центра Низами Гянджеви во главе с сопредседателем Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина в составе экс-президента Латвии Валдиса Затлерса, экс-президентов Болгарии Росена Плевнелиева и Петра Стоянова, экс-президента Хорватии Иво Йосиповича, экс-президента Израиля Далиа Ицика, бывшего премьер-министра Боснии и Герцеговины Златко Лагумчия, бывшего министра иностранных дел Турции Хикмета Четина, участвующих в Глобальном форуме молодых лидеров, проводимом в Баку.

В ходе встречи был подчеркнут растущий авторитет на международной арене, рост числа партнеров, расширение направлений деятельности Международного центра Низами Гянджеви, а также проведен обмен мнениями по дальнейшей деятельности Центра.

В ходе беседы была отмечена важность проводимого в Баку Глобального форума молодых лидеров.