Главный тренер «Нефтчи» Эльхан Абдуллаев ушёл в отставку
2017-08-21 13:52 | www.apa.az | 2
Азербайджанский клуб «Нефтчи» расстался со своим главным тренером Эльханом Абдуллаевым.
Как сообщает АПА со ссылкой на «Apasport.az», сегодня 47-летний специалист подал в отставку с должности.
Абдуллаев обратился с заявлением об отставке к руководству «Нефтчи» и его просьба была удовлетворена.
«Нефтчи» поблагодарил специалиста за всё, что он сделал для клуба и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.
Отметим, что Абдуллаев тренировал «чёрно-белых» с прошлого года.