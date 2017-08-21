Главный тренер «Нефтчи» Эльхан Абдуллаев ушёл в отставку

2017-08-21 13:52 | www.apa.az | 2

Азербайджанский клуб «Нефтчи» расстался со своим главным тренером Эльханом Абдуллаевым.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Apasport.az», сегодня 47-летний специалист подал в отставку с должности.

Абдуллаев обратился с заявлением об отставке к руководству «Нефтчи» и его просьба была удовлетворена.

«Нефтчи» поблагодарил специалиста за всё, что он сделал для клуба и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

Отметим, что Абдуллаев тренировал «чёрно-белых» с прошлого года.