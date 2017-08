На проходящем во Франции фестивале прозвучала азербайджанская классическая музыка

2017-08-21 14:30 | www.apa.az | 2

На проходящем во французском регионе Нормандия XIII фестивале «Musique de Chambre à Giverny» в отделении под названием «La Route de la Soie» (Великий шелковый путь) была представлена азербайджанская классическая музыка.

Как сообщили АПА в обществе Европа-Азербайджан (TEAS), фестиваль, который проходит с 17-27 августа, состоит из 11 концертов и конференций. Мероприятие было поддержано представительством TEAS во Франции.

Фестиваль проходит в Музее импрессионизма Живерни, правительственном доме в Вероне и др. Отделение фестиваля «Великий шелковый путь» организовано из произведений азербайджанских, восточных и вдохновившихся Востоком западных композиторов. На мероприятии также были представлены произведения народной артистки Азербайджана, председателя Союза композиторов, профессора Франгиз Ализаде. Было исполнено произведение композитора «Muğam Sayağı», написанное для струнного квартета.

На следующий день для слушателей произведения «To the Heart of the 1001 Nights» состоялась презентация произведения «Regs» (Танец), которое основано на национальных танцах Азербайджана и написано для квартета «Kronos».

Среди прозвучавших исполнений также заслуженное место занял сборник Лусиано Берио «Folk songs» (Народные песни, 1964 г.). В этот сборник вошли написанное для сопрано «Azerbaijan love song» и сборник песен Мориса Равеля «Sheherazade».

20 августа на проведенном в Музее импрессионизма концерте прозвучало произведение «On the Shores of the Caspian» (На берегах Каспия) Франгиз Ализаде, а также состоялась премьера ее «Creation» для виолончели, флейты, двух скрипок и альта. Среди исполненных на концерте других произведений имели место музыкальная поэма Александра Бородина «In the Steppes of Central Asia» («В степях Средней Азии») и отрывок «Polovtsian Dances» из его оперы «Князь Игорь», повествующий о тюркском племени, прибывшем к берегам Каспийского моря.