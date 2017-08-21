Совместные военные операции Турции, Ирана и России в Сирии неизбежны

2017-08-21 13:44 | www.trend.az | 4

Руфиз Хафизоглу

Не смотря на то, что Турция и США являются важными союзниками, между Вашингтоном и Анкарой все же существует ряд разногласий, и эти противоречия все более возрастают.

Проблемы, возникающие между Турцией и США, связаны не только с тем, что Вашингтон до сих пор не выполняет требования Анкары о выдачи Фетхуллаха Гюлена.

Существуют более серьезные противоречия между союзниками по НАТО, и в частности, они связаны с тем, что США вооружают отряды YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз»). В Вашингтоне считают, что именно эти организации являются союзными группировками, якобы «доблестно» воющими против террористов «Исламского Государство» (ИГ) на территории Сирии.

В Вашингтоне утверждают, что после того как YPG и PYD уничтожат боевиков ИГ, США смогут забрать у них все выданное ранее американское вооружение.

Подобные утверждения властей США вызывают серьезные сомнения у Турции, так как уже сегодня, у уничтоженных на турецкой территории террористов РПК зачастую обнаруживается оружие именно американского производства.

Такие факты делают сомнения Анкары весьма обоснованными, так как ни кто не может гарантировать, что сирийское крыло РПК (YPG и PYD) не будет в дальнейшем использовать американское вооружение против Турции.

В Анкаре понимают, что YPG и PYD преследую цель создания «Курдского государство» на севере Сирии на границе с Турцией.

«Борьба с ИГ это предлог, который использует YPG и PYD», - считают в Анкаре, и в принципе не ошибаются, так как перечисленные террористические группировки неоднократно заявляли о намерениях создания «курдского государство» на территории Сирии.

«Ожидается, что после того как Курдская Автономия Ирака 25 сентября текущего года проведет референдум о независимости, YPG и PYD также проведут в октябре этого года аналогичный референдум о независимости на освобожденных от ИГ сирийских территориях», - сообщают арабские СМИ.

В отличие от США недовольство Турции адекватно воспринимается со стороны Ирана, для которого террористическая деятельность РПК, а также угроза расчленения Сирии и Ирака является серьезной угрозой.

Как известно, Тегеран и Анкара уже приступили к переговорам для начала совместных военных операций против РПК на севере Ирака.

Как стало известно 21 августа, в рамках визита главы Генштаба Ирана Мохаммада Хоссейна Багери были обсуждены детали совместных ирано-турецких военных операций на севере Ирака против РПК.

Турецкие СМИ сообщают, что Москва пока хранит молчание по этому вопросу, однако не исключается участие России в совместных военных операциях против YPG и PYD на территории Сирии.

Турция, Иран и Россия всегда выступали за целостность Сирии, и, исходя из этого, не исключается возможность совместных военных операций против сил, которые нацелены на расчленение Сирии.

Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

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