Турция потратила на содержание сирийских беженцев около $30 млрд – премьер

2017-08-21 13:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Турция потратила на содержание сирийских беженцев около 30 миллиардов долларов, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в ходе визита в Сингапур, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, в настоящее время наибольшее количество сирийских беженцев находится именно в Турции.

Премьер-министр отметил, что Турция, как Россия и Иран выступает за мир и стабильность в Сирии.

«Благодаря Турции, России и Ирану в Сирии достигнуто перемирие между оппозицией и силами режима», - сказал Йылдырым.

Отметим, что на территории Турции проживает свыше трех миллионов сирийских беженцев.

Напомним, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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