В Казахстане задержали контрабандный груз ювелирных изделий из Турции

2017-08-21 14:38 | www.apa.az | 7

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила сегодня пресс-служба пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ).

По данным пресс-службы, при проведении пограничного контроля в международном аэропорту в Астане был проведен досмотр двух сумок общим весом 48 килограммов с багажными бирками на имя гражданина Азербайджана. Багаж прибыл рейсом из Стамбула.

«В ходе проверки багажа данного гражданина выявлено ювелирных изделий, предположительно из драгоценного металла (32 килограмма металла желтого цвета и 16 килограммов металла серого цвета) на 11 786 долларов. Приблизительная стоимость контрабанды оценивается в 2 миллиона долларов США», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.