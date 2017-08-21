Президент Ильхам Алиев принял бывших глав государств и правительств, принимающих участие в Глобальном форуме молодых лидеров - ОБНОВЛЕНО

2017-08-21 14:44 | www.apa.az | 3

21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участвующих в проходящем в Баку Глобальном форуме молодых лидеров сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина, бывшего Президента Латвии Валдиса Затлерса, бывших президентов Болгарии Росена Плевнелиева и Петара Стоянова, бывшего Президента Хорватии Иво Йосиповича, бывшего Президента Израиля Далию Ицик, бывшего премьер-министра Боснии и Герцеговины Златко Лагумджию, бывшего министра иностранных дел Турции Хикмета Четина.

В ходе встречи был подчеркнут растущий авторитет на международной арене, рост числа партнеров, расширение направлений деятельности Международного центра Низами Гянджеви, а также проведен обмен мнениями по дальнейшей деятельности Центра.

Во время беседы была отмечена важность проводимого в Баку Глобального форума молодых лидеров.