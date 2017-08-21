Экс-президенты на встрече с Ильхамом Алиевым

2017-08-21 13:30 | www.oxu.az | 2

21 августа президент Ильхам Алиев принял участвующих в проходящем в Баку Глобальном форуме молодых лидеров сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина, экс-президентов Латвии Валдиса Затлерса, Болгарии Росена Плевнелиева и Петара Стоянова, Хорватии Иво Йосиповича, Израиля Далию Ицик, бывшего премьер-министра Боснии и Герцеговины Златко Лагумджию, бывшего министра иностранных дел Турции Хикмета Четина.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Н.О.