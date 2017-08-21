Между Болгарией и Азербайджаном существуют тесные экономические связи - экс-президент

2017-08-21 14:21 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Между Болгарией и Азербайджаном существуют тесные дружественные отношения и экономические связи, сказал в понедельник журналистам в Баку экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев.

Экс-президент отметил, что участвовал в процессе начала реализации проекта "Южный газовый коридор".

"В период своего президентства я старался наладить более тесные связи с Азербайджаном. Тогда было подписано соглашение о поставке из Азербайджана в Болгарию ежегодно одного миллиарда кубометров газа. Для меня большая честь, что я являюсь главой государства, приложившим усилия для развития этих отношений", - сказал Плевнелиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)