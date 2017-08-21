Иракские войска вошли в Талль-Афар с запада и заняли сеть туннелей ИГ

2017-08-21 14:36 | www.trend.az | 3

Иракские войска смогли войти в западные кварталы удерживаемого террористической группировкой "Исламское государство" Талль-Афара. Об этом заявил в понедельник командующий задействованной в операции Федеральной полиции генерал Раид Шакер Джоудат, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Shafaq News.

"Наши подразделения при поддержке отрядов "Аль-Хашд аш-Шааби" (шиитское ополчение) проникли в кварталы Эль-Кифах, Эль-Вахда и Эс-Саад на западе Талль-Афара и заняли использовавшуюся террористами сеть туннелей протяженностью 250 метров", - сказал он.

В ночь с субботы на воскресенье премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в телевизионном обращении официально объявил о начале операции в Талль-Афаре. Штурм этого города, расположенного в 70 километрах к западу от Мосула и населенного преимущественно туркоманами, готовился долгое время.

В преддверии наземной операции несколько дней подряд иракские ВВС наносили там интенсивные удары по позициям террористов с целью уничтожения их оборонительных линий. В кампании участвует крупная воинская группировка в составе пехотных и бронетанковых бригад иракской армии, шиитские ополченцы, федеральная полиция, спецназ и курдские военизированные формирования "пешмерга".

Талль-Афар удален на север от Багдада на 450 км и активно использовался все эти годы радикалами в качестве перевалочного пункта между Ираком и Сирией. Террористы, по разным сведениям, располагают там одной-двумя тысячами бойцов.