В США хотят запретить писать SMS-сообщения на ходу

2017-08-21 13:50 | www.oxu.az | 2

Власти города Стэмфорд в Коннектикуте предложили штрафовать пешеходов, которые подвергают опасности себя и других, печатая SMS-сообщения на ходу.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает International Business Times.

Новый закон коснется всех, кто будет писать сообщения или разговаривать по телефону рядом с крупными улицами. Похожий проект уже был одобрен в Гонолулу и вступит в силу в октябре 2017 года — пешеходов, которые не будут смотреть по сторонам из-за своего смартфона, будут штрафовать на 30 долларов.

В прошлом году количество жертв среди пешеходов выросло на 11% и равняется примерно 6 тыс. человек. Если законопроект будет принят в Коннектикуте, появится вероятность его распространения на всей территории Соединенных Штатов Америки.

Н.О.