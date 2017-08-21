Установлена личность водителя, наехавшего на людей в Барселоне
2017-08-21 13:55 | www.oxu.az | 2
Каталонская полиция подтвердила, что установлена личность водителя фургона, который наехал на людей в Барселоне, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.
Отметим, что правоохранительные органы уже заявляли, что в момент теракта в автомобиле находился один человек.
Власти Каталонии считают, что за рулем фургона находился Юнес Абуйаакуб, предположительно, уроженец Марокко.
«Все указывает на то, что водителем был Абуйаакуб», - сообщил советник по внутренним делам при правительстве автономии Жоаким Форн в интервью радиостанции Catalunya Radio.
Форн уточнил, что пока нет сведений о том, что подозреваемый находится за пределами Каталонии, однако его «разыскивают во всех европейских государствах».
17 августа в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего жертвами теракта стали 14 человек.
Н.О.