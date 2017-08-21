Всемирный форум азербайджанских бизнесменов должен быть проведен более широкомасштабно - глава госкомитета

2017-08-21 14:44 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Необходимо провести более широкомасштабную работу по организации Всемирного форума азербайджанских бизнесменов, сказал журналистам в понедельник председатель Госкомитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов.

По его словам, в мире очень много азербайджанских предпринимателей.

"Пригласить сюда 100-200 бизнесменов, в то время как количество желающих исчисляется тысячами, будет неправильно. Поэтому это мероприятие должно быть проведено в более широком масштабе. И в этом направлении сегодня ведется работа", - сказал Ибрагимов.

I Всемирный форум азербайджанских бизнесменов планировалась провести 28-29 октября 2016 года. В нем должны были принять участие около 160 бизнесменов из 33 стран мира (в том числе из России, Турции, Германии, Украины, Казахстана), работающие в сферах сельского хозяйства, консалтинга, торговли, информационных технологий, транспорта и логистики, нефтяной промышленности, текстиля, в банковском секторе и др. Однако форум был перенесен, потому что после распространения информации о проведении I Всемирного форума азербайджанских бизнесменов, в организационный комитет поступила масса обращений из многих стран. В обращениях азербайджанских предпринимателей из многих стран мира, содержалось множество идей и предложений, связанных с программой форума, вопросами повестки дня, документами, которые будут приняты на форуме. Организационный комитет, внимательно рассмотрев все поступившие предложения, решил провести мероприятие в более широком составе и в другом формате.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)