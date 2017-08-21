Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в совет директоров «Роснефти»

2017-08-21 15:30 | www.apa.az | 3

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике назначение бывшего главы правительства ФРГ Герхарда Шредера в состав совета директоров «Роснефти».

Как сообщает АПА, об этом Меркель заявила в интервью газете Bild.

«То, что делает Шредер - ненормально»,-сказала она.

Ангела Меркель также подчеркнула, что после завершения политической карьеры не намерена уходить в бизнес.

Ранее Герхард Шредер заявил, что не будет отказываться от должности в совете директоров «Роснефти». По словам Шредера, его пригласил генеральный директор нефтяной компании Игорь Сечин и международные акционеры. Герхард Шредер сообщил, что на новом посту его зарплата составит $350 тыс. в год.