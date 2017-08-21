В жилом районе Ростова пожар: горят частные дома - ОБНОВЛЕНО

2017-08-21 15:35 | www.apa.az | 3

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель Южного регионального центра МЧС РФ.

«Площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров, проводится эвакуация. Огонь перекидывается на соседние частные дома, ситуация усложняется», — сказал собеседник агентства.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах, пожар начался в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на три соседних одноэтажных жилых дома.

Началась эвакуация жителей из соседних домов, к тушению привлечен вертолет Ми-8.

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15:33

Крупный пожар в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону охватил уже более 10 частных домов.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, основной очаг пожара находится в переулке Чувашский. Сильный ветер гонит смог и искры на другие дома. Люди отгоняют от места пожара свои автомобили, выносят из домов ценные вещи.

Уже прозвучало несколько взрывов. По словам местных жителей, взрываются газовые баллоны.

На месте наблюдается густой дым. Работают пожарные и полиция.

Как сообщил представитель Южного регионального центра МЧС РФ, в настоящее время идет эвакуация.