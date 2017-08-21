В США вор увез банкомат на погрузчике – ВИДЕО

2017-08-21 13:58 | www.oxu.az | 2

В американском городе Конуэй, штат Арканзас, злоумышленник похитил банкомат при помощи вилочного погрузчика.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает KATV.

Преступление было совершено глубокой ночью. На кадрах, снятых камерами наблюдения, видно, что вор поднял банкомат при помощи машины и вытащил на улицу.

В полиции подозревают, что за кражей стоят люди, связанные со строительной индустрией.

В июне сообщалось, что взломщики, пытавшиеся ограбить банкомат в американском городе Эверетт, штат Вашингтон, случайно спалили хранившиеся в нем деньги.

Н.О.