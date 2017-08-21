В Баку водитель бензовоза «Лукойл» создал аварийную ситуацию – ВИДЕО

2017-08-21 14:00 | www.oxu.az | 4

В Баку водитель грузовика нефтяной компании «Лукойл» подверг опасности жизни людей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент произошел 8 августа на Дарнагюльской дороге – проспекте Зии Буньятова.

Как видно на записи, перевозящий топливо грузовой автомобиль с госномерами 10 ZH 844 едет на очень высокой скорости.

Водитель постоянно сворачивает вправо и влево, создавая аварийную ситуацию.

Э.А.

