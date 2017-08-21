Россия не будет срывать зло на американцах - Лавров

2017-08-21 14:52 | www.trend.az | 5

Глава МИД Сергей Лавров пообещал не осложнять получение американскими гражданами российских виз в ответ на последние шаги Вашингтона. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

"Насчет наших ответных действий, как я уже сказал, необходимо изучить подробно те решения, которые американцами были объявлены. То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", - сказал Лавров.

По его мнению, решение американских властей нацелено на то, чтобы вызвать недовольство российских граждан действиями руководства страны.

"Это логика известная - это логика тех, кто организует цветные революции, и это инерция администрации Обамы в чистом виде", - добавил глава МИД.

Ранее американское посольство сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу.

Эти меры в посольстве объяснили сокращением численности сотрудников. Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, заявили в дипмиссии.