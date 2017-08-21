Азербайджанская лизинговая госкомпания привлекла страховщиков сельхозтехники

2017-08-21 14:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская государственная лизинговая компания ОАО Aqrolizinq объявила победителей тендеров по привлечению страховщика тракторов и самоходной сельскохозяйственной техники, а также страховщика хлопкоуборочных комбайнов, сообщает министерство экономики страны.

Согласно сообщению, страховщиком тракторов и самоходной сельскохозяйственной техники была выбрана компания PASHA Insurance, а страховщиком хлопкоуборочных комбайнов - СК Qala Insurance.

Контракт с Qala Insurance был подписан девятого августа, а PASHA Insurance - 15 августа. Сумма страховых взносов по договорам составила соответственно 117,59 тысячи манатов и 599,44 тысячи манатов.

ОАО Aqrolizinq было создано 23 октября 2004 года и находится на балансе министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Деятельность предприятия нацелена на улучшение ситуации в аграрной сфере и поддержку предпринимательства в Азербайджане путем приобретения и предоставления в лизинг местным землевладельцам различной сельскохозяйственной техники.

Компания PASHA Insurance функционирует на страховом рынке Азербайджана с 2006 года. СК оказывает услуги по 36 видам добровольного и обязательного страхования около 300 тысяч корпоративным и индивидуальным клиентам. По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, сборы СК в январе-июне 2017 года составили 66,66 миллиона манатов, при выплатах в 20 миллионов манатов.

Qala Insurance (прежнее название Chartis Azerbaijan) была дочерним предприятием международной страховой корпорации American International Group, Inc. (AIG Inc.). В сентябре 2015 года азербайджанская перестраховочная компания AzRe выкупила Chartis Azerbaijan за 6,5 миллиона манатов. В отчетный период компания собрала страховые премии на сумму 4,6 миллиона манатов, при выплатах в 66,16 тысячи манатов.

Официальный курс на 21 августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)