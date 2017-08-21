В Марселе автомобиль врезался в автобусную остановку, погиб человек – ФОТО

2017-08-21 14:10 | www.oxu.az | 4

На юге Франции в Марселе автомобиль врезался в автобусную остановку, один человек погиб и один пострадал.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявили в местной полиции.

Водитель автомобиля арестован.Полиция пока не сообщает, рассматривает ли она этот инцидент как теракт. По информации AFP, водитель автомобиля сначала наехал на одну остановку, в результате чего погиб прохожий. После чего тот же самый водитель совершил наезд на другую остановку.

По данным издания La Provence, столкновение произошло в районе Старого порта.

Полицейские советуют жителям пока воздерживаться от прогулок в эту часть города.

И.Ф.