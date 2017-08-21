Следствие отказалось считать терактом наезд на остановки в Марселе
2017-08-21 15:03 | www.trend.az | 3
Мужчина, сбивший за рулем небольшого фургона людей на автобусных остановках в Марселе, не имеет отношения к террористам, передает в понедельник агентство "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ.
При этом, как сообщила прокуратура, он известен правоохранительным органам, так как у него есть судимости. Однако речь не идет о делах, связанных с терроризмом.
Кроме того, по информации сайта газеты Le Provence, поступило подтверждение, что у задержанного по подозрению в совершении наезда на пешеходов есть проблемы с психикой.
Ранее сообщалось, что мужчина, передвигавшийся на белом автофургоне "Рено" протаранил две автобусные остановки. Следователи исходят из того, что это - преднамеренные действия.
В результате одна женщина погибла, а еще одна госпитализирована в тяжелом состоянии.
Полицейские задержали подозреваемого в районе Старого порта Марселя.