Следствие отказалось считать терактом наезд на остановки в Марселе

2017-08-21 15:03 | www.trend.az | 3

Мужчина, сбивший за рулем небольшого фургона людей на автобусных остановках в Марселе, не имеет отношения к террористам, передает в понедельник агентство "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ.

При этом, как сообщила прокуратура, он известен правоохранительным органам, так как у него есть судимости. Однако речь не идет о делах, связанных с терроризмом.

Кроме того, по информации сайта газеты Le Provence, поступило подтверждение, что у задержанного по подозрению в совершении наезда на пешеходов есть проблемы с психикой.

Ранее сообщалось, что мужчина, передвигавшийся на белом автофургоне "Рено" протаранил две автобусные остановки. Следователи исходят из того, что это - преднамеренные действия.

В результате одна женщина погибла, а еще одна госпитализирована в тяжелом состоянии.

Полицейские задержали подозреваемого в районе Старого порта Марселя.