В Ростове-на-Дону горят более десятка частных домов, к тушению привлечен вертолет

2017-08-21 15:11 | www.trend.az | 3

Крупный пожар в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону охватил более 10 частных домов, передает корреспондент РИА Новости. с места событий.

Основной очаг пожара находится в переулке Чувашский. Сильный ветер гонит смог и искры на другие дома. Люди отгоняют от места пожара свои автомобили, выносят из домов ценные вещи.

Уже прозвучало несколько взрывов. По словам местных жителей, взрываются газовые баллоны.

На месте наблюдается густой дым. Работают пожарные и полиция.

Как сообщил РИА Новости в понедельник представитель Южного регионального центра МЧС РФ, площадь пожара в частном секторе Ростова-на-Дону увеличилась до пяти тысяч квадратных метров, идет эвакуация.

"Площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров, группировка наращивается, проводится эвакуация. Огонь перекидывается на соседние частные дома, ситуация усложняется", - сказал собеседник агентства.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах, пожар начался в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на три соседних одноэтажных жилых дома.

Началась эвакуация жителей из соседних домов, к тушению привлечен вертолет Ми-8, отметил источник.