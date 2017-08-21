В Баку из Hummer вышла полуобнаженная женщина – ВИДЕО

2017-08-21 14:25 | www.oxu.az | 5

В воскресенье, 20 августа, около 17:00 на дороге Сальян-Баку произошел инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на avtosfer.az, на дороге, ведущей в поселок Бибиэйбат - на правой обочине Сальянского шоссе из остановившегося у обочины автомобиля Hummer с госномером 90 EP 099 вышла полуобнаженная женщина. Женщина справила естественную нужду, после чего села в автомобиль, который уехал с места происшествия.

Представляем вам это видео:

А.С.

