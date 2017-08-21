Польша не будет принимать мусульман-мигрантов

2017-08-21 14:43 | www.oxu.az | 3

Последние теракты в Европе убеждают Варшаву в правильности отказа принимать мигрантов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил шеф Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

«Убеждаемся мы на примере последних терактов, что там, где есть большое скопление мусульман, которые очень слабо интегрируется - а в Каталонии около полумиллиона мусульман - то это естественная база для террористов», - сказал П.Солох в эфире польского телевидения.

При этом он подчеркнул, что официальная Варшава не отказывается от борьбы с терроризмом.

«Это не освобождает нас от общеевропейской солидарности в борьбе с терроризмом. Солидарность основывается на нашем участии, на сотрудничестве спецслужб, даже на финансовых обязательствах», - заявил глава Бюро нацбезопасности страны.

Польша традиционно высказывалась против миграционной политики ЕС и вместе с Чехией и Венгрией бойкотировала схему расселения беженцев, согласованную в сентябре 2015 года главами МВД стран Евросоюза. В конце июля Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши, Чехии и Венгрии за отказ принимать мигрантов на своей территории.

Н.О.