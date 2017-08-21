Азербайджан среди лидеров на EXPO-2017

2017-08-21 14:50 | www.oxu.az | 2

Азербайджанский национальный павильон вошел в пятерку самых посещаемых на международной выставке EXPO-2017 в Астане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, международные павильоны стран - участников посетили в общей сложности 19 438 248 человек.

Был составлен рейтинг павильонов по посещаемости на 20 августа. В первую десятку вошли ЮАР, Египет, Турция, Тайланд, Азербайджан, Индия, Россия, Узбекистан, Япония и Саудовская Аравия.

Э.А.

