Друг убившего спортсмена азербайджанца рассказал о нем – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-21 14:56 | www.oxu.az | 2

В России продолжают разыскивать азербайджанца Анара Аллахверенова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, близкий друг А.Аллахверенова Чингиз Фарзалиев рассказал местному телеканалу, что Аллахверенов занимался смешанными боевыми искусствами и имеет спортивный разряд:

«Мы полгода тренировались вместе. Потом я получил травму и покинул спорт. Анар – мастер спорта по боевому самбо, обучается в Железнодорожном институте в Хабаровске. Он также работал в строительной бригаде. Драчов в свое время тоже ходил с ним в спортивную школу», - заявил Фарзалиев.

Э.А.

