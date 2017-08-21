На Украине планируют ввести плату за роды

2017-08-21 15:03 | www.oxu.az | 2

Роды на Украине могут стать платными с 2019 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал ТСН, это следует из обсуждаемого проекта медицинской реформы.

Отмечается, что платными могут стать именно плановые роды. Роженица должна будет внести деньги на счёт государственного агентства — Национальной службы здоровья.

В случае отсутствия финансовой возможности оплатить появление ребёнка роды всё же примут — по статье об экстренной медицинской помощи. Однако в этом случае роженица уже не сможет рассчитывать на некоторые услуги. К примеру, на отдельную палату.

Н.О.