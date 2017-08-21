Мы с мужем в разводе…

2017-08-21 15:40 | www.trend.az | 3

Вопрос:

Здравствуйте, господин адвокат. Мы с мужем в разводе. У меня квартира на моё имя. Мы с сыном зарегистрированы в ней. Муж просит разрешение на регистрацию в этой квартире. Могу ли я в дальнейшем как-то лишить его регистрации?

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Лишить его регистрации будет возможно только в судебном порядке.

Информационное агентство Trend Life доводит до сведения своих читателей, что консультации высококлассных специалистов - юриста и психолога продолжаются. Смотрите рубрику "Консультации специалистов". Пишите нам по адресу life@trend.az