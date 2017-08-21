Кямаледдин Гейдаров примет граждан в Сабирабаде

2017-08-21 16:29 | www.apa.az | 5

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров 25 августа в 11:00 проведет прием граждан в городе Сабирабад, в административном здании противопожарной части.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС, в приеме смогут участвовать жители Сабирабадского, Саатлинского, Имишлинского, Гаджигабульского районов, а также временно размещенные в этих районах вынужденные переселенцы.

На приеме будут рассматриваться только вопросы, связанные с деятельностью МЧС.

Регистрация граждан, желающих попасть на прием, начнется 24 выгуста в 09:00 и будет проводиться в административном здании противопожарной части Сабирабадского района.

Граждане, пришедшие на прием, должны будут представить удостоверение личности.