Пьеса "Adsız qadın" будет переведена на русский язык (ФОТО)

2017-08-21 16:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Пьеса "Adsız qadın" ("Безымянная женщина"), посвященная Ходжалинской трагедии, спектакль по которой поставлен при содействии Азербайджанского центра культуры в Стамбуле (Турция), будет переведен на русский язык, сообщили Trend Life в творческом коллективе. Планируется, что спектакль будет продемонстрирован в России, Украине, Германии.

Напомним, что премьера спектакля состоялась в декабре 2016 года в Стамбуле на сцене Üsküdar Kerem Yılmazer. Режиссером-постановщиком спектакля в жанре драмы по одноименному произведению турецкого драматурга Айгюн Гасаноглу является актер и режиссер Азербайджанского государственного музыкального театра Эльчин Иманов. В главной роли занята Кямаля Набибейли.

В драме рассказывается о трагедии женщины, которая оказалась в плену во время Ходжалинской трагедии, о тяготах и невзгодах, чудовищных истязаниях, пытках и зверствах оккупантов, которые ей пришлось вынести. Спектакль сопровождался документальными кадрами, композициями азербайджанских и турецких классиков.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)