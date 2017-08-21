Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до 6 тыс. квадратных метров (ВИДЕО)

2017-08-21 16:05 | www.trend.az | 5

Пожарный корабль и вертолет Ми-8 МЧС России тушат крупный пожар в частном секторе в Ростове-на-Дону, сообщил представитель ГУ МЧС по региону, передает РИА Новости.

По словам представителя Южного регионального центра МЧС, площадь пожара, по последним данным, составляет около шести тысяч квадратных метров. Огонь продолжает распространяться, на место выехали представители городской администрации и специалисты "Горгаза".

Ранее на месте пожара прозвучали несколько взрывов, предположительно, газовых баллонов.