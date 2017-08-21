Офицер Минобороны Армении был найден с огнестрельным ранением в челюсть

2017-08-21 16:33 | www.apa.az | 3

В управлении Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по факту смерти офицера Андраника Мкртчяна в одной из воинских частей Минобороны РА.

Как сообщает АПА со ссылкой на panorama.am, уголовное дело возбуждено по признакам ч.1 ст.110 («Доведение лица до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения личного достоинства, совершенное с косвенным умыслом или по неосторожности») УК РА.

Сформирована следственная группа, проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, тело военнослужащего Андраника Арменовича Мкртчяна (1991г.р., военный комиссариат Апарана) с огнестрельным ранением в челюсть было обнаружено 20 августа, около 16:20, в его кабинете в одной из воинских частей Минобороны Армении.



По предварительным данным, смертельное огнестрельное ранение А. Мкртчян получил из закрепленного за ним табельного оружия.