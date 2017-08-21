Компания Akkord не платит деньги подрядчику

2017-08-21 15:24 | www.oxu.az | 5

Прекращена подача природного газа в молодежный городок «Абшерон».

Как передает Oxu.Az, об этом Sherg.az рассказала группа жителей городка.

По их словам, с января этого года началась прокладка газа в городок, но через 3 дня работы прекратились:

«За 6-7 месяцев газифицировали несколько блоков. Затем построившая городок строительная фирма Akkord не заплатила проводившему газ подрядчику. Работники компании-подрядчика три месяца не получали зарплату. Поэтому компания не завершила работу. В Жилищно-эксплуатационном управлении говорят, что им не известно о прекращении работ. Это означает, что по меньшей мере зиму 2017 года мы проведем без газа».

Жители рассказали, что в конце этой недели проведут масштабную акцию протеста и перекроют дорогу Баку-Сумгайыт.

Л.А.

