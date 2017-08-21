Путин назначил нового посла России в США

2017-08-21 16:14 | www.trend.az | 3

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Антонова послом России в США, передает РИА Новости.

"Назначить Анотонова Анатолия Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне", - говорится в тексте указа.

Антонов занимает пост заместителя руководителя российского внешнеполитического ведомства, ранее он был замминистром обороны РФ. Антонов – карьерный дипломат, родился в 1955 году, в 1978 окончил МГИМО, является доктором политических наук, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, владеет английским и бирманским языками. С 2004 по 2011 годы Антонов был директором департамента МИД по вопросам безопасности и разоружения, с 2011 по 2016 годы – заместителем министра обороны.

Послом России в США с 2008 года работал Сергей Кисляк. Его на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором. Также американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах называли Кисляка "сотрудником разведки" и "вербовщиком", что было с возмущением воспринято МИД РФ и вызвало критику даже в среде американских дипломатов.