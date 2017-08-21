Президент Азербайджана: Отныне сельское хозяйство должно развиваться за счет роста урожайности

2017-08-21 16:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В будущем мы сможем добиться роста производства только за счет роста урожайности. Об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Гедабейского района перед открытием проекта снабжения района питьевой водой.

Президент Ильхам Алиев отметил, что этого можно добиться в результате деятельности сельскохозяйственной лаборатории, открытой в Гейгельском районе.

"Поэтому я советую всем фермерам, селянам уделять большое внимание повышению урожайности. Это в первую очередь необходимо им и государству. Потому что мы должны полностью обеспечить себя всей продовольственной продукцией", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что население Азербайджана ежегодно увеличивается на 100 тысяч человек.

"То есть, это прекрасный показатель. Это свидетельствует о том, что в нашей стране идет интенсивное развитие. Только в странах, где идет развитие, есть такая положительная динамика. Потому что сейчас в некоторых странах население не то что не растет, а сокращается. Существует как естественное сокращение, так и миграция. У нас нет ни миграции, ни естественного сокращения. Так как экономика страны стремительно развивается, открываются рабочие места, создаются условия для людей, строятся такие вот прекрасные инфраструктурные объекты. Граждане Азербайджана очень привязаны к своей земле. Но мы обязательно должны всегда помнить о таком факторе, как ежегодное увеличение населения Азербайджана на сто тысяч человек. Конечно, это ставит перед нами новые требования. Должны быть построены новые школы, детские сады, больницы, создана инфраструктура и, конечно же, должны найти свое решение продовольственные вопросы. Сегодня мы проводим большую работу для того, чтобы полностью обеспечить себя продовольственной продукцией. Однако наш земельный фонд ограничен. Поэтому, отныне сельское хозяйство должно развиваться только за счет роста урожайности, в том числе и в Гедабейском районе", - сказал Президент Ильхам Алиев.