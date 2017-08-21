WoWoman начинает свой самый большой проект – ФОТО

2017-08-21 15:34 | www.oxu.az | 4

Платформа для развития женщин WoWoman при поддержке посольства США начинает свой новый проект WoWoman in Me.

Программа, состоящая из 10 модулей, создана с целью расширения навыков коммуникации и управления, развития проактивного образа мышления, повышения предпринимательского духа, и нацелена на поддержку индивидуального и профессионального развития участниц.

В программе WoWoman in Me могут принять участие студенты и молодые профессионалы, желающие приобрести новые знания и навыки для покорения своих целей и мечты. Как и большинство программ и тренингов WoWoman, и эта программа будет абсолютно бесплатной!

WoWoman in Me основывается на опыте основателя платформы WoWoman Зары Гусейновой, её участия на конференциях и тренингах в Гарварде, Стэнфорде, MIT и других университетах, TED выступлениях и опыта в AIESEC.

По завершении 10 модулей, которые пройдут в период с сентября по октябрь, участницы получат индивидуальных менторов на протяжении 3-х месяцев со стороны профессиональных наставников. Наставники - профессионалы своего дела, готовы делиться опытом и поддерживать нашу молодежь.

Последний день для подачи заявок: 5 сентября. Дополнительная информация по ссылке: http://wowoman.az/

Стоить отметить, что WoWoman – это платформа, направленная на развитие женщин, созданная 2.5 года назад в Баку, через программы и тренинги которых уже прошли более 6500 женщин. Среди осуществляемых платформой проектов можно выделить Tech-Tech Xanım – программы в сфере Информации и Технологий, WoWenture – предпринимательская программа для женщин, HR Academy, Digital Marketing Academy и т.д.

Совсем недавно WoWoman запустили фейсбук-группу, на которую перевели многие свои мероприятия и тренинги в онлайн-режиме, чтобы женщины и из регионов страны могли развиваться и получать доступ к знаниям. Здесь участницы делятся интересной информацией в сферах образования, карьеры, саморазвития, путешествий и т.д. Ссылка группы: https://www.facebook.com/groups/711082735656092/?fref=nf

A.C.

