В Мекке из-за пожара в гостинице эвакуированы 600 паломников
2017-08-21 15:40 | www.oxu.az | 1
Около 600 паломников, приехавших для совершения хаджа в Саудовскую Аравию, эвакуированы из-за пожара в одной из гостиниц Мекки, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, огонь вспыхнул в воскресенье вечером на восьмом этаже 15-этажного здания отеля.
Возгорание произошло в наружной системе кондиционирования. Прибывшие на место экстренные службы вывели всех постояльцев и сотрудников гостиницы на улицу, после чего пожар был потушен.
Пострадавших нет. Вслед за ликвидацией возгорания паломникам, большинство из которых прибыло из Турции и Йемена, разрешили вернуться в номера.
23 августа начинается месяц зуль-хидджа по исламскому лунному календарю, и сотни тысяч верующих со всего мира отправятся в Мекку и Медину. Основные обряды хаджа начнутся 30 августа. Ежегодно в нем принимают участие до двух миллионов мусульман со всего мира.
И.Ф.