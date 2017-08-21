Власти Каталонии сообщили об опознании всех 15 жертв терактов

2017-08-21 16:19 | www.trend.az | 2

Министр юстиции Каталонии Карлес Мундо сообщил об установлении личностей всех 15 жертв терактов в Барселоне и Камбрильсе, передает РИА Новости.

"Министр Карлес Мундо объявил о том, что закончилось опознание всех 15 жертв терактов в Каталонии", - сообщает ведомство в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter. Последними были установлены личности 78-летнего канадца и 35-летней гражданки Италии, их имена не приводятся.

По информации газеты Pais, среди погибших - шесть граждан Испании, трое итальянцев, двое португальцев, одна гражданка Бельгии, один американец, а также канадец и австралиец. По словам министра, личности десяти жертв были установлены при помощи отпечатков пальцев, остальные пять были опознаны через тест ДНК.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом.

По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.