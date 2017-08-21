Азербайджанский павильон на ЭКСПО – 2017 стал пятым по популярности

2017-08-21 16:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- В ТОП-5 самых посещаемых международных павильонов на ЭКСПО-2017 впервые вошел павильон Азербайджана, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Национальную компанию "Астана ЭКСПО-2017".

Международные павильоны стран-участниц суммарно имеют более 19,438 миллиона посещений.

ТОП-10 самых посещаемых павильонов по состоянию на 20 августа выглядит так:

Плаза Африки; Египет; Турция; Таиланд; Азербайджан; Индия; Россия; Узбекистан; Япония; Королевство Саудовской Аравии.

Всего с 14 по 20 августа международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 посетили 345 тысяч 445 человек. Ежедневно на выставку приходят 49 тысяч 349 человек, сообщает НК "Астана ЭКСПО-2017".

По сравнению с предыдущей неделей число посетителей увеличилось на 14 тысяч.

Главное здание EXPO – это Национальный павильон Казахстана, которое возводится в виде сферы с использованием самых передовых технологий

"Общее число посетителей выставки с 10 июня по 20 августа составило 2 миллиона 779 тысяч 820 человек. Суммарное количество посещений всех объектов ЭКСПО с начала выставки − 22 миллиона 113 тысяч 663 человека, в том числе международных павильонов – 19 миллионов 438 тысяч 248 визитов, объектов выставки – 2 миллиона 675 тысяч 415 человек", — отметили в пресс-службе организатора.

Неизменным лидером среди самых посещаемых объектов остается сфера "Нур-Алем", коммерческие павильоны, детская лаборатория Shell, тематические павильоны, детский парк, амфитеатр, цирк дю Солей, арт-центр и зона творческой энергии.

Международная специализированная выставка "Астана ЭКСПО-2017" проходит в период с 10 июня по 10 сентября 2017 года. В ней принимают участие свыше ста стран, более десяти международных организаций и различных ведущих компаний в сфере инновационных технологий.

Всемирная выставка, или ЭКСПО – международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений.

История всемирных выставок начинается с "Великой выставки промышленных работ всех народов", состоявшейся в Лондоне в 1851 году.