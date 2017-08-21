За надпись «Продается» на машине будут штрафовать

2017-08-21 15:46 | www.oxu.az | 1

Размещение надписей рекламного характера на автомобилях серьезно регулируется законом, и нарушители этих правил будут оштрафованы. Любые надписи и изображения рекламного характера на передних и задних частях автомобилей запрещены законом.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сказал начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции АР Кямран Алиев.

По его словам, при любых обстоятельствах информация рекламного характера должна согласовываться с государственной дорожной полицией, необходимо получить соответствующий сертификат.

Как отметил В.Алиев, данный вопрос регулируется статьей 428 Кодекса административных правонарушений АР. За нарушение правил размещения рекламы на транспортных средствах предусматривается штраф в размере от 30 до 50 манатов для физических лиц, от 150 до 200 – для должностных и от 500 до 2000 манатов — для юридических лиц.

Отметим, что согласно четвертой части «Правил предоставления разрешения (согласия) на распространение рекламы», реклама на транспортных средствах допускается на основании договора между собственниками и Государственным управлением дорожной полиции.

По словам юриста Фарида Гамидли, человек, пожелавший установить рекламу на своем автомобиле, должен заполнить заявление надлежащей формы и вместе с иными требуемыми документами обратиться в Госуправление дорожной полиции.

При этом информацию рекламного характера на автомобилях можно устанавливать только в предусмотренных местах. Кроме того, по закону запрещено устанавливать на транспортных средствах рекламные баннеры, постеры, светящиеся табло и тому подобное.

Э.А.

