Саакашвили заявил, что ему хотят дать гражданство несколько стран Европы

2017-08-21 15:52 | www.oxu.az | 1

Экс-президент Украины, бывший глава Одесской области Украины Михеил Саакашвили уверяет, что сразу несколько европейских стран предлагают ему получить их гражданство. Однако он отказывается, так как решил вернуться 10 сентября на Украину.

Как передает Oxu.Az, об этом политик заявил через свою страницу в «Фейсбуке».

«У меня есть предложения о гражданстве от нескольких европейских стран, без дела я здесь не останусь», - полагает бывший лидер Грузии.

Он вспомнил о том, как на него в Грузии завели уголовное дело, а на Украине теперь угрожают передать его Тбилиси.

«До встречи на украинско-польской границе», - отметил при этом Саакашвили.

Ранее Генпрокуратура Украины предостерегла Саакашвили от нелегального въезда в страну.

Н.О.