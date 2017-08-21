Президент Ильхам Алиев: Число ковровых фабрик в Азербайджане достигнет 30-ти

2017-08-21 16:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Число ковровых фабрик в Азербайджане достигнет 30-ти. Об этом Президент Ильхам Алиев в частности сказал на встрече с ковроделами, участвуя в открытии Шамкирского филиала ОАО «Азерхалча».

Глава государства напомнил, что некоторое время назад по его распоряжению было создано ОАО «Азерхалча».

«Перед Обществом была поставлена задача, чтобы в скором времени во всех регионах нашей страны были созданы ковровые фабрики. В этом году будет создано десять, в следующем - еще десять и в 2019 году дополнительно будет создано еще десять фабрик. Таким образом, число ковровых фабрик в Азербайджане достигнет 30-ти. На этих фабриках более пяти тысяч человек - абсолютное большинство из них будут женщины – будут обеспечены постоянной работой. Это прекрасная инициатива. Потому что ковроделие – наше национальное искусство, национальное достояние. Мы храним это искусство испокон веков. Мы справедливо считаем, что ковроделие – наше национальное искусство. Азербайджан – родина ковроткачества. Это история, которая уводит нас в очень давние времена. Школа ковроделия существует в различных регионах нашей страны, и такие замечательные люди, как вы, берегут это искусство», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что азербайджанские ковры демонстрируются в ведущих музеях мира, дворцах различных стран.

«В Баку был создан прекрасный Музей ковра. Сейчас осуществляются меры по развитию ковроткацкого искусства, частью которых является создание этих фабрик. Потому что это и рабочие места, в то же время мы храним наше историческое искусство, наше богатство, а также создаются рабочие места для женщин. Это тоже очень важно, чтобы женщины обеспечивались работой, вносили свой вклад в семейный бюджет и занимались работой, в особенности в столь прекрасных условиях», - сказал Президент Азербайджана.