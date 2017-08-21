Азербайджанский вертолет поможет в тушении лесных пожаров в Грузии

2017-08-21 16:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева министерство по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи в тушении лесных пожаров в Боржоми–Харагаульском национальном парке направило в Грузию вертолет.

Как сообщает в понедельник МЧС, поднявшийся в воздух 21 августа вертолет авиаотряда министерства примет участие в тушении лесных пожаров в соседней стране.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)