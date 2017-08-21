Путин назначил нового посла в США

2017-08-21 17:03 | www.apa.az | 3

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Антонова послом России в США.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости.

«Назначить Антонова Анатолия Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне», - говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Двумя другими указами Путин освободил Антонова от должности заместителя министра иностранных дел, а Сергея Кисляка - от обязанностей посла России в США.

Антонов - карьерный дипломат, с 2007 года он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Родился в 1955 году, в 1978 окончил МГИМО, является доктором политических наук, владеет английским и бирманским языками.

В 2004-2011 годах Антонов был директором департамента МИД по вопросам безопасности и разоружения, в 2011-2016 – заместителем министра обороны, после чего снова вернулся в МИД.

Антонов сменит на посту главы российской дипмиссии в Вашингтоне Сергея Кисляка, который занимал эту должность с 2007 года. В последнее время американские СМИ много писали о Кисляке как о «проводнике российского влияния», с его именем было связано несколько громких отставок. Так, со своего поста ушел советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, которого обвиняли в том, что он не полностью рассказал спецслужбам о беседе с Кисляком. А генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования «российских связей» окружения Трампа, поскольку СМИ писали, что, будучи сенатором, он также встречался с российским послом. Кроме того, СМИ называли Кисляка «сотрудником разведки» и «вербовщиком», что было с возмущением воспринято российским МИД и вызвало критику даже в среде американских дипломатов.