Азербайджанец похитил детей в России и вернулся в Баку

2017-08-21 15:59 | www.oxu.az | 2

В российском городе Уфа пропали двое малолетних детей – 3-летний Руслан и 4-летняя Айша.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Virtualaz.org, инцидент произошел в ночь с 20 на 21 августа.

Мать похищенных детей Елена обвиняет в пропаже детей их отца - азербайджанца.

«Три недели назад я сообщила о своем решении развестись. Он сказал, что не отдаст мне детей. Вчера в час ночи я пришла домой с работы, и увидела, что дом пустой, а машина исчезла», - рассказала женщина.

Предполагается, что супруг Елены, житель Баку, забрал детей и вернулся на родину.

Н.О.

