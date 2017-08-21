Facebook обновил ленту новостей

2017-08-21 16:04 | www.oxu.az | 2

Программисты самой крупной социальной сети, которая уже насчитывает более 2 млрд пользователей, постоянно работают над усовершенствованием мобильного приложения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, новый стиль позволяет сразу увидеть, какие комментарии являются ответами на вопросы других людей.

Помимо этого, программисты сделали тексты более четкими, что, конечно же, является плюсом, поскольку читать информацию длительное время на мобильном устройстве довольно проблематично. Кнопки «нравится» и «поделиться» стали намного больше. Теперь на них удобнее нажимать пальцем.

Изменения произошли и в ленте новостей. Теперь более выгодно распределена новостная информация. Лучше видна реакция пользователей. Улучшен просмотр ссылок.